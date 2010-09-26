Сайт для турагентства.

$250
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок202 просмотра
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Нужны фрилансеры которые имели опыт создания сайта для турагенств.

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P.S. Дизайн и верстка есть, необходима именно программная часть.

13 лет назад
Ildar_M
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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