Сайт для турагентства.

Из всего изученного в сети, больше всего понравился портал: www.ss.lv/ru/ Если возможно сделать что-то очень похожее по дизайну (скромно и со вкусом) и функциональности, рассмотрю любые предложения. Важный момент, интересует опция сортировки обьявлений по ...