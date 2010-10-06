Нужен сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен46 заявок499 просмотров
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Нужен сайт визитка (тема жалюзи) контент весь есть, (О нас, Каталог продукции, Контакты).

(Каталог продукции) 1 позиция с веером расцветок, фото есть,на расцветки нужно сделать галерею.

(Контакты) с обратной связью.

Примерный дизайн www.k-style.ru, что бы было более менее просто и понятно.

13 лет назад
dz7800
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$70
1 день
Работой доволен, все сделано красиво и качественно супер!
Очень хороший заказчик!Проблем в общении не возникало!Платит вовремя!Рекомендую!
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