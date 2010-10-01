dz7800

Дмитрий dz7800

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
$70
10 баллов
13 лет назад
Нужен сайт визитка
Очень хороший заказчик!Проблем в общении не возникало!Платит вовремя!Рекомендую!
Работой доволен, все сделано красиво и качественно супер!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Главная страница на сайт
Сотрудничество приятное. С оплатой проблем не возникло. Спасибо!
Все Супер! Работой доволен, быстро и От всего сердца.
Ответный отзыв
godknight
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Перерисовать логотип для сайта
Очень хороший заказчик...Приятно было с ним сотрудничать... Четкое ТЗ , своевременная оплата...
Очень понравилось работать, Алексей заказ выполнил быстро и качественно!
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка
Адекватный и приятный человек, работать одно удовольствие. Выполнил работу сразу получил деньги!
Вячеслав молодец! "так и надо работать" все сделал и провел обучение.
Ответный отзыв