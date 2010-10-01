Требуется обработать 8 фотографий для сайта (цветокоррекция, чистка и ретушь фото, замена фона) прикрепил исходник и нужный после обработки образец.
- Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оформить прайс-лист с фото продукции, образец прикрепил.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно внести в список клиентов информацию (название, город, адрес, телефон,mail) с сайта http://bizgis.ru Бизнес ГИС, Предметы Интерьера-Карнизы,Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется обработать 20 фотографий для сайта (цветокоррекция, чистка и ретушь фото, художественные эффекты, ) без фона, образец прикрепил .Обработка фотографий15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется обработать 12 фотографий для сайта ( цветокоррекция, чистка и ретушь фото, художественные эффекты, замена фона) образец прикрепил все фото одинаковые только отличаются расцветкой.Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно исправить недочеты по рекомендации WebEffector.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется про индексировать сайт http://dekorum-blinds.ru/ в Яндекс, google, зарегистрировать в Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика,Google Analytics,Webmaster Tools.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно скопировать сайт и сделать его на JoomlaЗакрыт13 лет назад
Требуется разместить предложение на досках объявления по России и сделать тематическую mail рассылку.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Удалили сайт с хостинга, есть архив с сайтом нужно разместить на хостинге.Веб-программирование18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт визитка (тема жалюзи) контент весь есть, (О нас, Каталог продукции, Контакты). (Каталог продукции) 1 позиция с веером расцветок, фото есть,на расцветки нужно сделать галерею. (Контакты) с обратной связью. Примерный дизайн www.k-style.ru, ...Завершен13 лет назад
Требуется перерисовать логотип для сайта в стиле web 2.0, обработать 4 фото для сайта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется разместить прайс-лист (предложение) на досках объявления по России и сделать тематическую mail рассылку.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать текст для главной страницы на сайт в оригинальном стиле, тема (логистика, жалюзи, рулонные шторы).Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать сайт на тему Интерьер окна (жалюзи, рулонные шторы), с разделами (дом, каталог, новости,прайс-лист, контакты).Завершен13 лет назад