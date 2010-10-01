Нужен сайт визитка (тема жалюзи) контент весь есть, (О нас, Каталог продукции, Контакты). (Каталог продукции) 1 позиция с веером расцветок, фото есть,на расцветки нужно сделать галерею. (Контакты) с обратной связью. Примерный дизайн www.k-style.ru, ...