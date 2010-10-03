Перерисовать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки383 просмотра
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Требуется перерисовать логотип для сайта в стиле web 2.0, обработать 4 фото для сайта.

Логотип для сайта
13 лет назад
dz7800
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
godknight
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень понравилось работать, Алексей заказ выполнил быстро и качественно!
Очень хороший заказчик...Приятно было с ним сотрудничать... Четкое ТЗ , своевременная оплата...