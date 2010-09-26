Нарисовать логотип

Отрисовать логотип в вектор и доработать его задание в приложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта.
Пожелания есть. Будут озвучены во время беседы с разработчиком.
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