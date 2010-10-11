Нужен логотип для оценочной компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен50 заявок2273 просмотра
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#1$30

Нужен логотип для компании, занимающейся оценкой, оформлением страховых выплат, юридическими услугами.

Нужны 2 почти одинаковых исполнения:

1. МК Поддержка - оценочная компания.

2. МК Поддержка - независимая оценка, страховой сервис, юридические услуги.

Фирменный цвет у компании был зеленым, предполагается, что он останется, но его можно сделать не основным. До этого был логотип "кустарного производства". На нем был нарисован глобус. Новый логотип можно нарисовать круглым. Глобус не актуален, как таковой, но похожесть должна сохраниться.

Предпочтение: современный, удобный для использования с любыми рекламными материалами.

Дополнительно нужно будет нарисовать визитку персональную, визитку корпоративную и фирменный бланк. Дополнительная оплата за визитки и бланк - 5 у.е., непосредственно на кошель победителя.

13 лет назад
cds-boss
Игорь 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Победитель конкурса
Levsha_vsh
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Красиво нарисовал. Работа этого дизайнера показалась самой достойной. Оперативно внес необходимые изменения, в итоге, совершенно заслуженно занял первое место. Поздравляю с победой в конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четко и понятно обяснил, что конкретно необходимо. Своевременно оплатил работу. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Levsha_vsh
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
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