Нужен логотип для оценочной компании

# 1 — $ 30

Нужен логотип для компании, занимающейся оценкой, оформлением страховых выплат, юридическими услугами.

Нужны 2 почти одинаковых исполнения:

1. МК Поддержка - оценочная компания.

2. МК Поддержка - независимая оценка, страховой сервис, юридические услуги.

Фирменный цвет у компании был зеленым, предполагается, что он останется, но его можно сделать не основным. До этого был логотип "кустарного производства". На нем был нарисован глобус. Новый логотип можно нарисовать круглым. Глобус не актуален, как таковой, но похожесть должна сохраниться.

Предпочтение: современный, удобный для использования с любыми рекламными материалами.

Дополнительно нужно будет нарисовать визитку персональную, визитку корпоративную и фирменный бланк. Дополнительная оплата за визитки и бланк - 5 у.е., непосредственно на кошель победителя.