Векторизировать 7 логотипов

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок251 просмотр
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Необходимо векторизировать 7 логотипов. Логотипы простые, формат .eps

обращаться icq 204134

13 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$28
2 дня
Отличная работа
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