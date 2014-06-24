Разработка векторного логотипа

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен80 заявок3854 просмотра
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#1$80

Необходимо разработать векторный логотип. Все требования описаны в ТЗ.

13 лет назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
#1
Работа как всегда на высоте!) Респект и уважуха!))
Как приятно когда заказчик дружит с чувством юмора, а еще и сам разбирается в стиле и композиции, по праву надо премию пополам делить с вами) Спасибо за кучу положительных эмоций и щедрое вознаграждение! Мои 100 баллов!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
#1
ТОП-10
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