Разработка векторного логотипа

Необходимо разработать логотип компании по разработке ПО для фотографий и дизайна. Основные требования: 1. Цветовая гамма как на сайте ams-soft.ru 2. Использование графического элемента, связанного с фотографией или дизайном. 3. Логотип должен ассоциироваться с понятиями творчества, вдохновения, красоты ...
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Необходимо разработать векторный логотип. Все требования описаны в ТЗ.
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