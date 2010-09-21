Дизайн логотипа. Приватный проект.

Ольга блестяще и в установленный срок справилась с поставленной задачей по созданию логотипа для сайта о киноиндустрии. Каждый из трех предложенных в процессе разработки логотипа вариантов был по-своему уникален и оригинален, а также соответствовал смыслу самого бренда и в полной мере учитывал обозначенные в техническом задании условия. Все необходимые дополнения по выбранному эскизу были внесены оперативно.