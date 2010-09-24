Разработка мини лого

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок235 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать мини лого для сайта типо как здесь : http://babyworld.kz/

Работать нужно до полного утверждения заказчиком.

Предоставить на выбор 2-3 варианта.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
$15
3 дня
Отличный исполнитель ! Предложила сразу несколько стильных вариантов лого по тз заказчика на выбор ,один из которых клиент сразу утвердил ! Всегда на связи в раб. время,приятна в общении !
Очень понравилось сотрудничать с Иваном. Все четко и по делу. Моментальная оплата. ДОброжелательное общение. Очень помагает в работе когда заказчик знает чего и хочет и позитивно настроен. Огромное спасибо! мои 100 баллов!
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