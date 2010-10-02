Стильный логотип софтверной компании

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен67 заявок1877 просмотров
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#1$70

Необходимо разработать логотип компании по разработке ПО для фотографий и дизайна.

Основные требования:

1. Цветовая гамма как на сайте ams-soft.ru

2. Использование графического элемента, связанного с фотографией или дизайном.

3. Логотип должен ассоциироваться с понятиями творчества, вдохновения, красоты и т.п.

4. Современный стиль, характерный для компании в сфере высоких технологий.

5. Запоминающийся образ.

Портфолио в области логотипов обязательно. На выходе нужен векторный файл + превью нескольких размеров.

13 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
#1
Светлана подготовила стильный логотип, соответствующий всем требованиям конкурса. Отличная работа!
Могу порекомендовать Алексея, как порядочного заказчика. Оплатил работу сразу по окончанию конкурса.
Заявки фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
#1
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