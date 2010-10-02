Стильный логотип софтверной компании

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я хотела бы, чтобы Вы мне помогли с созданием логотипа для моего сайта, по профессии я гид-экскурсовод по городу Инсбруку (Австрия). Идея логотипа у меня уже есть - это должна быть русская матрешка ...