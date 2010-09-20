Требуется создать логотип для сайта

Логотип - для интернет магазина в индустрии красоты (косметические средства по уходу за телом) Название и созвучный домен есть : (сообщу по началу работы). Идея логотипа : - ассоциация логотипа с красотой (индустрией красоты) - легкость запоминания и ...
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Требуется создать логотип
Что нужно: наверху вместо этой фигни "IntraWeb solution" создать простой, но стильный логотип. Желательно в стиле web2.0
Цвета: в общем стиле сайта.
Бюджет до 50$
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