Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок338 просмотров
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Необходимо в срочном порядке нарисовать логотип.

По логотипу расскажу. На логотипе зебра которая сидит. У нее на копытах на задних туфли на шпильке, на передних наверное было бы не плохо перчатки, шляпка на голове и должны быть накрашены и ярко выражены губы.

Аська: 64 68 255 70

13 лет назад
Alfa-Web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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