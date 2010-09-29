Логотип фирмы рефератов на заказ

# 1 — $ 90

Довольно страшненький сайт invice.ru пришло время прокачать. (сайт пока может открываться не у всех провайдеров потому см. скриншот). Сайт будет полностью переделан, начнем с малого.

Что нужно: логотип (в том числе и в векторе).

Логотип включает в себя символ (что нибудь относящееся к учебе, студентам или на ваш вкус), текст Инвайс (и чуть помельче invice.ru)

Можно использовать слоган: Мы помогаем учиться.

Цвет: голубой (синий), как у заголовка на скриншоте, фон белый или бледно голубой.

Оплачивается только победитель, в личку предложения не писать.