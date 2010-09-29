Логотип фирмы рефератов на заказ

Требуется создать логотип Что нужно: наверху вместо этой фигни "IntraWeb solution" создать простой, но стильный логотип. Желательно в стиле web2.0 Цвета: в общем стиле сайта. Бюджет до 50$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Довольно страшненький сайт invice.ru пришло время прокачать. (сайт пока может открываться не у всех провайдеров потому см. скриншот). Сайт будет полностью переделан, начнем с малого.
Что нужно: логотип (в том числе и в векторе).
Логотип включает в себя символ (что нибудь относящееся к учебе, студентам или на ваш вкус), текст Инвайс (и чуть помельче invice.ru)
Можно использовать слоган: Мы помогаем учиться.
Цвет: голубой (синий), как у заголовка на скриншоте, фон белый или бледно голубой.
Оплачивается только победитель, в личку предложения не писать.
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