Логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки1755 просмотров
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#1$13
#2$4
#3$3

Логотип для блога кислородного оборудования. Стилизированная надпись с лисёнком. примерное ТЗ в файле.

13 лет назад
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#3
Работа Елены отличительная от всех и признанна коллективом TM Foxy Health ,как лучшая дебютная работа!Судя из портфолио это первый лого Елены на этом ресурсе и мы надемся что данное место станет хорошим подспорием в достижении своих творчиских и финансовых целей!!!
Очень понравилось участвовать в конкурсе Юрия! Интересное, четко сформулированное задание. Своевременная оплата. Удачи!)
Levsha_vsh
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#2
Работа Валерия была одна из первых и многие работы а точнее исполнители смогли из неё подпитать массу интересных идей!Валерий отлично уловил суть задания и не менее блестяще справился с заданием ,работа Валерия всего лишь на несколько балов отстала от побидителя конкурса. Валерий, коллектив ТМ Foxy Health Благодарит Вас за участие в конкурсе и констатирует факт что в этот день Вам просто не хватило немножечко фарта!Так держать!
Было комфортно и интересно работать над проектом. Объяснил, что конкретно необходимо и вовремя оплатил заказ. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1
Ольга, Поздравляю с очередной, пусть и маленькой но таки победой! Ваша работа, в связи с большим количеством достойных внимания работ в конкурсе, вызвала самые оживлёные обсуждения и была признанна победителем! ТМ Foxy Health в лице её руководства, благодарит Вас за прекрасно выполненную работу и желает дальнейших успехов в Вашем творчестве !
Была рада сотрудничеству) Интересный проект, четкое ТЗ, моментальное перечисление средств. Успехов!
Заявки фрилансеров
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#3
Levsha_vsh
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#2
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
13 лет назад
#1
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