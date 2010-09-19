Levsha_vsh

Festina Lente
Логотипы,визитки,наружная реклама. CorelDRAW.
Опыт работы в рекламе.
Контакт:
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественный профессиональный логотип.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Вами. Понятно и подробно излагает ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
12 лет назад
Валерий предоставил на конкурс прекрасный материал. Основные качества, отличающие его работу: скорость выполнения задачи и лаконичность. Желаем ему дальнейших творческих успехов!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всем рекомендую!
$30
10 баллов
15 лет назад
Красиво нарисовал. Работа этого дизайнера показалась самой достойной. Оперативно внес необходимые изменения, в итоге, совершенно заслуженно занял первое место. Поздравляю с победой в конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко и понятно обяснил, что конкретно необходимо. Своевременно оплатил работу. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую!
$4
10 баллов
15 лет назад
Работа Валерия была одна из первых и многие работы а точнее исполнители смогли из неё подпитать массу интересных идей!Валерий отлично уловил суть задания и не менее блестяще справился с заданием ,работа Валерия всего лишь на несколько балов отстала от побидителя конкурса. Валерий, коллектив ТМ Foxy Health Благодарит Вас за участие в конкурсе и констатирует факт что в этот день Вам просто не хватило немножечко фарта!Так держать!
Ответный отзыв
Было комфортно и интересно работать над проектом. Объяснил, что конкретно необходимо и вовремя оплатил заказ. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
$10
10 баллов
15 лет назад
HTML
Очень самобытную, не похожую на других работу представил Валерий. Кроме того, Валерий прислал комплект различных файлов для дальнейшего использования. Спасибо. Хорошо, что есть такие мастера, способные показать действительно что-то новое. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким человеком. Хороший заказчик. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую!