Levsha_vsh

Валерий Levsha_vsh

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Festina Lente

Логотипы,визитки,наружная реклама. CorelDRAW.

Опыт работы в рекламе.

Контакт:

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Логотип для юридической компании (консалтинг)
Спасибо за качественный профессиональный логотип.
Приятно было работать с Вами. Понятно и подробно излагает ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Cleannes
Елена 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн логотипа и этикетки
Валерий предоставил на конкурс прекрасный материал. Основные качества, отличающие его работу: скорость выполнения задачи и лаконичность. Желаем ему дальнейших творческих успехов!
Отличный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
cds-boss
Игорь 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
15 лет назад
Нужен логотип для оценочной компании
Красиво нарисовал. Работа этого дизайнера показалась самой достойной. Оперативно внес необходимые изменения, в итоге, совершенно заслуженно занял первое место. Поздравляю с победой в конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четко и понятно обяснил, что конкретно необходимо. Своевременно оплатил работу. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Логотип
Работа Валерия была одна из первых и многие работы а точнее исполнители смогли из неё подпитать массу интересных идей!Валерий отлично уловил суть задания и не менее блестяще справился с заданием ,работа Валерия всего лишь на несколько балов отстала от побидителя конкурса. Валерий, коллектив ТМ Foxy Health Благодарит Вас за участие в конкурсе и констатирует факт что в этот день Вам просто не хватило немножечко фарта!Так держать!
Было комфортно и интересно работать над проектом. Объяснил, что конкретно необходимо и вовремя оплатил заказ. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
Ответный отзыв
Santorin
76 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Шрифт для названия фирмы
HTML
Очень самобытную, не похожую на других работу представил Валерий. Кроме того, Валерий прислал комплект различных файлов для дальнейшего использования. Спасибо. Хорошо, что есть такие мастера, способные показать действительно что-то новое. Рекомендую для сотрудничества.
Приятно работать с таким человеком. Хороший заказчик. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв