Levsha_vsh

Работа Валерия была одна из первых и многие работы а точнее исполнители смогли из неё подпитать массу интересных идей!Валерий отлично уловил суть задания и не менее блестяще справился с заданием ,работа Валерия всего лишь на несколько балов отстала от побидителя конкурса. Валерий, коллектив ТМ Foxy Health Благодарит Вас за участие в конкурсе и констатирует факт что в этот день Вам просто не хватило немножечко фарта!Так держать!