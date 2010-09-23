Нужно отрисовать логотип в вектор

Довольно страшненький сайт invice.ru пришло время прокачать. (сайт пока может открываться не у всех провайдеров потому см. скриншот). Сайт будет полностью переделан, начнем с малого. Что нужно: логотип (в том числе и в векторе). Логотип включает в ...