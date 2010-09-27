Срочно нужен логотип!

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки201 просмотр
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Нужно сделать логотип для магазина одежды.

Название:

Discount 5Stars

Дисконт 5Звезд

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Стоимость 1500 рублей.

Жду все в скайпе administrator_od

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13 лет назад
Kirill_GOLD
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отлично работают! Макет выдают в 2-х экземплярах! Очень позитивные, исполнительные люди - постараюсь все заказывать у них! Советую! осбенный респект девушке Екатерине !
Кирилл-поистине Золотой заказчик!)Всегда на связи.Четко поставленные задачи!Своевременная оплата.Будем рады сотрудничать в дальнейшем)
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