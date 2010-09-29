Создать лого для портала

Логотип для блога кислородного оборудования. Стилизированная надпись с лисёнком. примерное ТЗ в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо лого портала по трудоустройству http://193.201.61.218/ и фавикон на его основе
Оцените работу и сроки и количество первоначальных вариантов
- Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать логотип для магазина одежды. Название: Discount 5Stars Дисконт 5Звезд Нужно начать работу сегодня! Стоимость 1500 рублей. Жду все в скайпе administrator_od Или звоните 8 962 9340000Завершен13 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Необходимо разработать логотип для маркета. Название маркета : Гурман Характеристика: небольшой маркет локального значения (практически магазин у дома) Целевая аудитория: возраст 25-50 лет, доход средний+ и выше. Маркеты будут располагатся в новостройках благополучный районов. предпочтительные комбинации цветов: Коричневый+бежевый, ...Завершен13 лет назад
Нужно отрисовать логотип в вектор от вас сроки и бюджетЗавершен13 лет назад
Необходимо в срочном порядке нарисовать логотип. По логотипу расскажу. На логотипе зебра которая сидит. У нее на копытах на задних туфли на шпильке, на передних наверное было бы не плохо перчатки, шляпка на голове и должны ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $90
Довольно страшненький сайт invice.ru пришло время прокачать. (сайт пока может открываться не у всех провайдеров потому см. скриншот). Сайт будет полностью переделан, начнем с малого. Что нужно: логотип (в том числе и в векторе). Логотип включает в ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется создать логотип Что нужно: наверху вместо этой фигни "IntraWeb solution" создать простой, но стильный логотип. Желательно в стиле web2.0 Цвета: в общем стиле сайта. Бюджет до 50$Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Логотип - для интернет магазина в индустрии красоты (косметические средства по уходу за телом) Название и созвучный домен есть : (сообщу по началу работы). Идея логотипа : - ассоциация логотипа с красотой (индустрией красоты) - легкость запоминания и ...Закрыт13 лет назад
- $80
Необходимо разработать векторный логотип. Все требования описаны в ТЗ.Завершен13 лет назад
- $70
Необходимо разработать логотип компании по разработке ПО для фотографий и дизайна. Основные требования: 1. Цветовая гамма как на сайте ams-soft.ru 2. Использование графического элемента, связанного с фотографией или дизайном. 3. Логотип должен ассоциироваться с понятиями творчества, вдохновения, красоты ...Завершен13 лет назад