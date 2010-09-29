Создать лого для портала

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок413 просмотров
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Необходимо лого портала по трудоустройству http://193.201.61.218/ и фавикон на его основе

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13 лет назад
Jobnet
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$40
2 дня
Работали с Виктором над создание лого для портала по трудоустройству. Работа была выполенена очень быстро ис учетом всех моих требований (особенно если учесть, что я слабо представлял какое лого хочу). Со второй попытки Виктор угадал, то что мне нужно. Даже не потребовалось доделывать.
Интересное задание, оперативные комментарии по ходу работы, своевременная оплата. От сотрудничества с Сергеем только положительное впечатление.
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