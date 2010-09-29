Создать лого для портала

Работали с Виктором над создание лого для портала по трудоустройству. Работа была выполенена очень быстро ис учетом всех моих требований (особенно если учесть, что я слабо представлял какое лого хочу). Со второй попытки Виктор угадал, то что мне нужно. Даже не потребовалось доделывать.