Логотип и простенький дизайн для сайта

Требуется создание логотипа для музыкального сайта. Фирменные цвета определены. Необходима разработка нескольких вариантов для выбора самого достойного. Портфолио у исполнителя - обязательно.
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Нужен логотип для сайта и простой дизайн в стиле milliondollarhomepage
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