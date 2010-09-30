Логотип и простенький дизайн для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок193 просмотра
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Нужен логотип для сайта и простой дизайн в стиле milliondollarhomepage

13 лет назад
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Как всегда Евгения делает все отлично и с первого раза, причем лучше, чем ожидаешь и хотелось бы видеть!
Как всегда все замечательно) Все четко и вовремя) К тому же, как это бывает в работе с хорошими постоянными заказчиками, понимание растет) Скоро будем общаться без слов)
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