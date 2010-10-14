Логотип магазина детской одежды разработать

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок390 просмотров
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Нужно разработать логотип для магазина детской одежды (от нуля до нескольких лет).

Название "Разноцветные бобры".

Бобёр - неофициальный символ Канады. Магазин ориентирован преимущественно на канадскую одежду, но не только на неё. Поэтому хорошо бы как-то этот момент обыграть, но не стоит превращать логотип в ремикс канадского флага и прочих кленовых листов.

Просьба: указывая цену, напишите что я за неё получаю. 1 вариант, либо работа до победного конца, либо ещё что-то.

13 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$40
2 дня
Виктор отлично справился и терпеливо довёл работу до победного конца! Буду сотрудничать впредь и рекомендую другим!
С Дмитрием действительно приятно работать. Оперативные, грамотные комментарии по ходу работы, порядочность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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