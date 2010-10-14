Логотип магазина детской одежды разработать

Нужно разработать логотип для магазина детской одежды (от нуля до нескольких лет).

Название "Разноцветные бобры".

Бобёр - неофициальный символ Канады. Магазин ориентирован преимущественно на канадскую одежду, но не только на неё. Поэтому хорошо бы как-то этот момент обыграть, но не стоит превращать логотип в ремикс канадского флага и прочих кленовых листов.

Просьба: указывая цену, напишите что я за неё получаю. 1 вариант, либо работа до победного конца, либо ещё что-то.