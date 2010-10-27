Логотип.

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен64 заявки2621 просмотр
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#1$50
#2$20

Добрый день.

Нужен логотип для компании Re-Search

Тематика недвижимость, инвестиции, аналитика.

Прошу сделать логотип в нескольких цветовых решениях.

1) на бежевом фоне.

2) на бордовом фоне.

3) ваш вариант. как вы видите логотип.

Логотип нужно сделать со словами

Re-Search . ru

У нас сайт имеет основные цвета, беж и бардо.

предпочтения отдаю

современый, объемный.

13 лет назад
DVampire
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победители конкурса
Stefania
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
#2
Работой доволен. Особенно скоростью и разнообразием решений. спасибо.
Интересный конкурс, четкие корректировки, оплата в срок. Рекомендую.
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
#1
Все отлично!
Спасибо за серьезный и адекватно оцененный конкурс! мои 10 баллов!
Заявки фрилансеров
Stefania
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
#2
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
#1
ТОП-10
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