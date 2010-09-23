Лого для кулинарного сайта

Добрый день. Нужен логотип для компании Re-Search Тематика недвижимость, инвестиции, аналитика. Прошу сделать логотип в нескольких цветовых решениях. 1) на бежевом фоне. 2) на бордовом фоне. 3) ваш вариант. как вы видите логотип. Логотип нужно сделать со словами Re-Search . ru У ...
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Нужен логотип для кулинарного портала. Оформлен в бело-сиреневой гамме. Цвета лого должны сочетаться с общей гаммой сайта.
Название сайта - Поварешкин
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