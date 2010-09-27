Перевести растровый лого в вектор

Нужно разработать логотип для магазина детской одежды (от нуля до нескольких лет). Название "Разноцветные бобры". Бобёр - неофициальный символ Канады. Магазин ориентирован преимущественно на канадскую одежду, но не только на неё. Поэтому хорошо бы как-то ...