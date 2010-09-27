Перевести растровый лого в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок303 просмотра
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Требуется перевести растровый лого в вектор, корел

13 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NeAl80
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо за оперативность
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