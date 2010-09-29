Отрисовать логотип в вектор и доработать его

Добрый день. Нужен логотип для компании Re-Search Тематика недвижимость, инвестиции, аналитика. Прошу сделать логотип в нескольких цветовых решениях. 1) на бежевом фоне. 2) на бордовом фоне. 3) ваш вариант. как вы видите логотип. Логотип нужно сделать со словами Re-Search . ru У ...