Отрисовать логотип в вектор и доработать его

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки189 просмотров
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Отрисовать логотип в вектор и доработать его задание в приложение

13 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
$15
1 день
В очередной раз всё на вышем уровне! Просто умничка рекомендую всем работать с Ольгой!
Второй проект по кторому очень конструктивно и замечательно поработали. Спасибо Антону! Мои 10 баллов в копилку этого супер-заказчика!
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