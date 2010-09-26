Нужен логотип для дизайнерского агенства

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для дизайнерского агенства.

Агенство называеться golden-star/

Лого должно быть и в растре и в векторе.

Оплата вебмани.

13 лет назад
romanchuk90
Андрей 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kreidagroup
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня