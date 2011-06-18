Проиндексировать сайт

Здравствуйте. Есть сайт, есть несколько текстов объявлений, есть аккаунт с деньгами на Яндексе. Нужно быстро повесить их на Яндекс.Директ по заданным словам и объяснить, почему было сделано именно так (выбор тарифов и т.п) С наилучшими пожеланиями, Антон Николаев