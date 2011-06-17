Общение на форумах по ремонту.

Добрый день!

Я за короткие сроки необходим тематический трафик с форумов.

На одну ветвь дискуссии допускается неограниченное количество сообщений, минимум в каждом третьем из которых должна быть ссылка на сайт.

Большим плюсом будет, если у вас уже есть аккаунт с сообщениями на форумах с данной тематикой.

Перед оплатой нужно будет предоставлять отчет о проделанной работе в установленном виде. Оплата будет поступать за посты, существующие на момент проверки отчета (должно пройти хотя бы 2 дня с момента публикации).