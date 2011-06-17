Сео-анализ, рекомендации и консультация.

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок157 просмотров
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Необходимы анализ+консультация по Скайпу.

Имеем 2 сайта. Нужно выбрать основной для продвижения и...

Требуется:

1. Общая оценка сайта, юзабилити.

2. Составление эффективного семантического ядра.

3. Составление тайтлов, метатегов.

4. Написание грамотных сео текстов по выбранным ключевым словам (оплачивается тдельно)

5. Разработка стратегии продвижения сайта.

12 лет назад
Vlad1974
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ProfiWWW
Николай 
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$10
2 дня
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