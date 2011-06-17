Создать ссылочную массу в Википедии

Здравствуйте. Есть сайт, есть несколько текстов объявлений, есть аккаунт с деньгами на Яндексе. Нужно быстро повесить их на Яндекс.Директ по заданным словам и объяснить, почему было сделано именно так (выбор тарифов и т.п) С наилучшими пожеланиями, Антон Николаев
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы: сделать много (желательно 1000) качественных ссылок с Википедии на мой сайт ( тематика сайта - рефераты)
Способ:
Нужно создавать/редактировать/дополнять статьи на википедии (русская версия) ссылаясь на материал моего сайта.
Важные условия:
- оформление в чётком соответствии с правилами разметки Википедии
- соблюдение всех правил Википедии в отношении качества добавляемой информации (особенно важно - информация должна быть оригинальна, а не просто скопирована с моего сайта - т.е. немного переформулирована, чтобы не быть удалённой за плагиат)
- редакторская работа в Википедии должна быть принята модераторами (или хотя бы не удалена в течение 4 дней со дня окончания выполнения задания)
- размер информации - не менее 10 слов. По сути этот критерий не столь важен, если Вы обеспечите качественное внедрение информации со ссылкой на мой сайт так, чтобы оно не было удалено модераторами Википедии.
- предоставление полного отчёта о проделанной работе со ссылками на все результаты работы в Википедии.
Просьба указывать цены Ваших предложений из расчёта за 1 внедрённую ссылку (или к примеру за 100 ссылок).
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