Создать ссылочную массу в Википедии

Цель работы: сделать много (желательно 1000) качественных ссылок с Википедии на мой сайт ( тематика сайта - рефераты)

Способ:

Нужно создавать/редактировать/дополнять статьи на википедии (русская версия) ссылаясь на материал моего сайта.

Важные условия:

- оформление в чётком соответствии с правилами разметки Википедии

- соблюдение всех правил Википедии в отношении качества добавляемой информации (особенно важно - информация должна быть оригинальна, а не просто скопирована с моего сайта - т.е. немного переформулирована, чтобы не быть удалённой за плагиат)

- редакторская работа в Википедии должна быть принята модераторами (или хотя бы не удалена в течение 4 дней со дня окончания выполнения задания)

- размер информации - не менее 10 слов. По сути этот критерий не столь важен, если Вы обеспечите качественное внедрение информации со ссылкой на мой сайт так, чтобы оно не было удалено модераторами Википедии.

- предоставление полного отчёта о проделанной работе со ссылками на все результаты работы в Википедии.

Просьба указывать цены Ваших предложений из расчёта за 1 внедрённую ссылку (или к примеру за 100 ссылок).