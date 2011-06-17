SEO-анализ сайта с разработкой рекомендаций

$30
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сео-аудит для сайта ( интернет магазин по автомобильной аудиоэлектронике )

Необходим анализ-консультация :

1. Общая оценка сайта, юзабилити.

2. Рекомендации по оптимизации сайта

3. Составление тайтлов, метатегов.

4. Эффективные слова для продвижения

Оплата 50% - после получении анализа и консультации.

Далее по рекомендациям провожу подбор исполнителя, который выполняет рекомендации.

Оплата остальных 50% - после достижения результата.

12 лет назад
AL_RU
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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