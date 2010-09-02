Требуется грамотный редактор с отличным знанием грамматики и русского языка. Обязанности по ТЗ: - проверка количества ключевых запросов; - проверка грамматических и пунктуационных ошибок; - при необходимости, переструктурирование статьи по смыслу; - внесение правок вышеперечисленного; - знание визуального редактора в ...
- Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт на вордпрес. Необходимо реализовать парсинг цен и предложений по крону, выводить все это на разных страницах сайта, по клику на предложение должна появляться всплывающая форма заказа с информацией о товаре.Старые предложения при следующем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Я за короткие сроки необходим тематический трафик с форумов. На одну ветвь дискуссии допускается неограниченное количество сообщений, минимум в каждом третьем из которых должна быть ссылка на сайт. Большим плюсом будет, если у вас уже ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать расширенный поиск по критериям на сайте! Движок Joomla или Drupal! Пример на фотографиях! Или как пример сайты: http://www.galopom.com.ua/Toursearch/ http://www.turne.com.ua/tour/search http://www.otpusk.com/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно удаленно просматривать другой монитор! Доступ к файлам не обязательно! Попасть на компьютер зная лишь ip.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад