Требуется раскрутка книги по форумам

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки193 просмотра
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Всем привет

ищу исполнителя кто бы мог качественно и комплексно охватить ресурсы по заработку на покере

требуется разместить сообщение, в котором описание книги по покеру и ссылки на скачать

оплата вебмани вмр по договоренности

нужно срочно и в больших объемах за адекватную цену!!

по форумам, блогам и спец сайтам где это дозволено

сначала РУ потом посмотрим

ася 737084

12 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
BralBine
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
30 дней
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