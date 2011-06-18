Требуется раскрутка книги по форумам

Всем привет

ищу исполнителя кто бы мог качественно и комплексно охватить ресурсы по заработку на покере

требуется разместить сообщение, в котором описание книги по покеру и ссылки на скачать

оплата вебмани вмр по договоренности

нужно срочно и в больших объемах за адекватную цену!!

по форумам, блогам и спец сайтам где это дозволено

сначала РУ потом посмотрим

ася 737084