Разослать объявление по доскам

Требуется наполнить пустой интернет форум сообщениями, создав при этом эффект "живого" форума на котором активно ведутся дискуссии. Тематика форума: PlayStation 3 JailBreak разделы форума: Взлом и модификация PlayStation 3 aka PS3 JailBreak - - Новости сцены PS3 JailBreak - - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разместить прайс-лист (предложение) на досках объявления по России и сделать тематическую mail рассылку.
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