Приватный проект для Татьяны Осиповой (happy-art)

$560
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка346 просмотров
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- Написание контента для сайта FPM и всех его разделов с ключиками

- Начальная сумма проекта 560 вмз

- Срок 2-3 недели

Детали оговорены в ICQ

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$560
14 дней
В процессе создания сайта для нашей команды, возник вопрос по наполнению его качественным текстовым содержанием. Имеющийся материал не удовлетворял ни по стилю, ни по объему. Поэтому было решено обратиться к Татьяне. Так как проект делался для себя, то жестких сроков не ставилось. Татьяна постоянно держала нас в курсе хода работы, высылая на проверку промежуточные результаты. В процессе работы над сайтом у нас серьёзно поменялась концепция как структуры сайта,и его так и содержания. Но и в этой ситуации Татьяна проявила себя как профессионал, переделав уже проделанную работу под новые требования. В итоге мы получили адаптированный текст, который легко и интересно читать. Хороший специалист. Обязательно обратимся ещё.
Оплата проведена в полном объеме. Корректное общение и четкое ТЗ. Рекомендую как порядочного заказчика.
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