Приватный проект для Татьяны Осиповой (happy-art)

В процессе создания сайта для нашей команды, возник вопрос по наполнению его качественным текстовым содержанием. Имеющийся материал не удовлетворял ни по стилю, ни по объему. Поэтому было решено обратиться к Татьяне. Так как проект делался для себя, то жестких сроков не ставилось. Татьяна постоянно держала нас в курсе хода работы, высылая на проверку промежуточные результаты. В процессе работы над сайтом у нас серьёзно поменялась концепция как структуры сайта,и его так и содержания. Но и в этой ситуации Татьяна проявила себя как профессионал, переделав уже проделанную работу под новые требования. В итоге мы получили адаптированный текст, который легко и интересно читать. Хороший специалист. Обязательно обратимся ещё.