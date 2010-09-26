Англоязычный копипаст

Требуется с одного из форумов (покажу с какого) перенести контент на сайт.

Перелогиниватся на сайте, который заполняете не нужно (есть редакторский аккаунт в котором нужно в поле Ник ввести имя пользователя и пост будет добавлен от имени рядогового юзера).

Объёмы большие. В каждом из раздела форума до 500 постов. Возможно выполнение работы не целиком, а отдельно по разделу форума.

Решающий фактор – недорогая цена.

Учите, если вы готовы взяться за работу, и вам поручен определённый раздел, то закончите его. В противном случае мы расстанемся с противоречивыми чувствами друг к другу.

Выполнившим свою работу от начала до конца, я гарантирую своевременную оплату в полном объёме и отзыв соответствующий качеству выполненной работы.

Посты в большинстве своём 1-3 предложения