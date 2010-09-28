Добавить контент

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Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Доброго дня!

Необходимо наполнить сайт контентом.

В аттаче ТЗ.

Сроки до 28.09.2010 12.00

Система управления сайтом MODx.

Доступы дам после выбора исполнителя.

Жду Ваших ответов.

Не забывайте указывать Вашу стоимость.

Спасибо.

13 лет назад
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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