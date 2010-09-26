Наполнение форума сообщениями, темат. PlayStation

Добавление описаний и характеристик товаров в интернет-магазин. Тематика электроника. Движек cs-cart
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Требуется наполнить пустой интернет форум сообщениями, создав при этом эффект "живого" форума на котором активно ведутся дискуссии.
Тематика форума: PlayStation 3 JailBreak
разделы форума:
Взлом и модификация PlayStation 3 aka PS3 JailBreak
- - Новости сцены PS3 JailBreak
- - Общее обсуждение работы устройств
- - FAQ(ЧаВО)\Инструкции
- - Запуск игр PS3 с помощью JailBreak. Вопросы, проблемы и решения.
- - Дополнительный софт. Программы которые позволяет запускать PS3 JailBreak
Основное обсуждение Sony PlayStation 3
- - Новости и обсуждение
Торговая площадь
- - Покупка\продажа устройств PS3 JailBreak
- - Покупка\продажа игр и приставок PlayStation
Форум
- - Новости, предложения по работе форума
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Длина каждого сообщения не менее 300 символов
Сообщения строго по тематике форума, без флуда.
Общее время проекта: 30-60 дней
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