Система дистанционного обучения

Добрый день!!! Необходимо разработать сайт информационно-аналитического сервиса. Сервис предоставляет информацию об услугах организаций в области хостинга(виртуальный хостинг, физический и виртуальный выделенный сервер и т.д.), регистрации доменных имен, проектирования, разработки, дизайна, верстки, программирования, продвижения и обслуживания сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт предпочтительно создавать на цмс джумла
назначение сайта - организация дистанционного обучения врачей (повышение квалификации) без отрыва от производства и места жительства, без физического присутствия в обучающей организации. Форма обучения - очная, дистанционная. Курсант получает учебные материалы - видеолекции и прочие в электронном виде либо скачивая их с нашего фтп сервера или заказывая двд диски физически по почте. в процессе обучения образовательное учреждение и курсант обмениваются электронными копиями физически существующих документов, которые впоследствии пересылаются почтой.
у сайта две главные части
- информационная (кафедры академии, проводящие обучение, информация о них, список образовательных программ, расписание и прочее)
- личный кабинет курсанта, средство связи учащегося и преподавателей, куда он попадает после регистрации и авторизации, в нем человек подает заявки на регистрацию на учебный цикл, обменивается текстовой и графической информацией, получает доступ к фтп для скачивания видеолекций, заказывает доставку дисков почтой, активирует полученные видеолекции для просмотра на своем пк, подтверждает прослушивание их, получает тестовые задания и сдает результаты тестирования (онлайн тестирование пока не предполагается), подтверждает факт оплаты обучения (оплата безналичным расчетом, без электронных денег), получает электронные копии документов о прохождении обучения и заказывает оригиналы по почте.
попытка создать - www.nnsma-virtual.ru
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