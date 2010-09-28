Сайт-визитка - недвижимость, инвестиции

$500
Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок453 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт-визитка, требуется - разработать дизайн и сделать верстку под MODx (предпочтительно) или JOOMLA. Пока есть только логотип. Нужен очень простой и ясный дизайн, нормально выглядящий во всех браузерах и на айфоне. Одна страница с галереей объектов на продажу. Никакого флэша и пр.

Тексты наши, зальем сами.

Сайт будет размещаться на нашей площадке.

Большим начальникам нравится http://www.mintcap.ru/ , например.

13 лет назад
gipgip
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для строительно-монтажной организации

    $1000

    Объявляется тендер на создание сайта "под ключ" на базе CMS Joomla. Требования к претендентам: 1. Дизайн индивидуального и оригинального шаблона под Joomla. 2. Обязательное наличие портфолио (не менее 10 работ). 3. Опыт работы с Joomla CMS. 4. Опыт создания сайтов ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скопировать сайт

    $50

    Есть сайт http://www.svs-solar.ru Открывается дилер в другом городе, для него нужен такой же сайт один в один, на джамле, со следующими изменениями: на главной странице пока будет три позиции: главная, контакты, информация с главной убрать: - спецпредложение, - новые товары, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт визитка

    Нужен сайт визитка (тема жалюзи) контент весь есть, (О нас, Каталог продукции, Контакты). (Каталог продукции) 1 позиция с веером расцветок, фото есть,на расцветки нужно сделать галерею. (Контакты) с обратной связью. Примерный дизайн www.k-style.ru, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Система дистанционного обучения

    Сайт предпочтительно создавать на цмс джумла назначение сайта - организация дистанционного обучения врачей (повышение квалификации) без отрыва от производства и места жительства, без физического присутствия в обучающей организации. Форма обучения - очная, дистанционная. Курсант получает учебные ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать и раскрутить новый сайт (twins)

    $250

    Существует компания занимающаяся недвижимостью. Акцент дается на 2 разных направления деятельности – недвижимость и инвестиции. Соответсвенно нужно создать и раскрутить в поисковиках эти 2 новых сайта в формате joomla (дающий возможность самостоятельно заполнять и редактировать ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для турагентства.

    $250

    Нужны фрилансеры которые имели опыт создания сайта для турагенств. в подписе пишите ссылки на ваши сайты по данной тематике. заявки оставляйте в теме, в icq не долбитесь. P.S. Дизайн и верстка есть, необходима именно программная часть.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание каталога-магазина под ключ

    $200

    Требуется создание сайта каталога-магазина. Текущие материалы в наличии - http://www.growled.nl/old-version/, три позиции и контакты. Сайт про фито лампы с возможностью покупки представленой продукции. Статьи о фитолампах. Форум. От исполнителя требуется: выбор "движка" сайта (его установит наш администратор), ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Туристический портал

    $1000

    Требуется молодая команда, для реализации туристического портала . как пример http://www.ruschudo.ru/ портал должен работать как магазин туристических услуг предоставляющий максимум информации об самостоятельной организации отдыха. на сайте должны работать системы приема платежей

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад