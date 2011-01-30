Создать сайт визитку и разместить на хостинге.

Нужно создать сайт визитку, всего три раздела. На сайте разместить готовый контент к разделам и статьи. Далее разместить на хостинг.

Пишите в личку свои цены, money много заплатить не могу.

Расматриваю только те предложения. Где написаны цена на разработку по шаблону и цены на разработку индивидуального дизайна + указывайте на чём будет сделан сайт.