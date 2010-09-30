Создание сайта для стоматологической клиники

Необходим недорогой сайт по воротам ! бюджет 800 грн Примеры сайтов по этой продукции которые нравятся http://www.tekko.com.ua/ http://www.sizam.ua/ http://www.gorizont.com.ua/ http://grandgate.com.ua/grand-prestig/ http://www.automatic-devices.kz/ http://www.vorota-vam.ru/ http://www.magma-nch.ru http://www.vorota.by/ http://www.bobmaster.ru/ http://www.buddom.com.ua/ http://vorota.kh.ua/ http://art-vorota.com.ua/shlagbaum
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Необходимо сделать сайт
есть понимание: структуры, наполнения (контента), примеры того "как хотелось бы, чтобы это выглядело" и "как выглядеть не должно" - это по дизайну, с объяснением и по первому и по второму
вот это гут http://www.profclinic.ru/
мне нужно так же просто по исполнению, по структуре сайт-визитка
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