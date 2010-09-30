Создание сайта для стоматологической клиники

Необходимо сделать сайт

есть понимание: структуры, наполнения (контента), примеры того "как хотелось бы, чтобы это выглядело" и "как выглядеть не должно" - это по дизайну, с объяснением и по первому и по второму

вот это гут http://www.profclinic.ru/

мне нужно так же просто по исполнению, по структуре сайт-визитка