Сайт приборов

Сайты «под ключ»Завершен32 заявки377 просмотров
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Сделать интернет-магазин с дизаном, движком и прочее (под ключ) по продаже приборов.

Функционал:

1) добавление товаров в базу

2) модуль поиска по характеристикам товара

3) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель

4) Возможность редактирование статей и новостей

5) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина

13 лет назад
ropex
Роман 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$400
5 дней
Все сделано замечательно! Понравилось сотрудничество, качество и срок выполнения работы! Рекомендую!!!
Очень доволен сотрудничеством с Романом! Была поставлена четкая и интересная задача, оплата была произведена сразу после сдачи проекта и его проверки.С удовольствием поработаю еще!
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