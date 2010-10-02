Joomla YT ZOO 2.0.1-каталог товаров

Есть идея о создании Городского информационного портала на подобии www.e1.ru кто сможет сделать? и за какую цену?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен каталог товаров с возможностью оформления покупки.
НЕ МГАЗИН. именно каталог. Функциональность магазина-лишняя. Нам нужна ветрина с возможностью простого оформления покупки, которая не включает в себя модули доставки оплаты налогов и т.д чем проще тем лучше.
ТЗ. в атаче.
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