Разработка сайта-визитки

$100
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок355 просмотров
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Нужно создать простенький сайт, 7-10 страничек, в основном текстовка, есть около 10 фотографий. Вся информация подготовлена. Единственное - требуется хоть какой-то навык дизайна, чтобы придать ему современный вид.

От вас - примеры работ и сроки. Срок очень важен.

13 лет назад
sharmelles
Екатерина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
radiant_ua
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$75
3 дня
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