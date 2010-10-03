Разработка сайта-визитки

Нужно создать простенький сайт, 7-10 страничек, в основном текстовка, есть около 10 фотографий. Вся информация подготовлена. Единственное - требуется хоть какой-то навык дизайна, чтобы придать ему современный вид.

От вас - примеры работ и сроки. Срок очень важен.