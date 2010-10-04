Здравствуйте. Требуется изготовить сайт-интернет магазин "под ключ" Необходимо: - разработать дизайн сайта, банеров - разработка фирменного стиля - программная часть От вас: - наличие сильного портфолио - цена и сроки изготовления Рассматриваются кандидатуры людей имеющий опыт в создании интернет магазинов. Приветствуются такие качества как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт нужен до 10-х чисел декабря.
Подробное ТЗ прикреплено.
Там всё! Добавить могу лишь, что предварительный СВОЙ шаблон я предоставлю, который первоначально будет как TPL0;
Жду цен (баснословные цены прошу не писать). Простая доска объявлений.
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