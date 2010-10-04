Каталогизатор

Ув., товарищи!

Требуется создание каталога (доски объявлений)

Основные требования:

- возможность добавления категорий, согласно которым будут размещаться все объявления на сайте

- регистрация юзверей с возможностью последующего добавления объявления в определенную категорию

- статистика посещения страницы объявления и расположение его (объявления) в списке категории, в зависимости от счетчика (рейтинга)

- все новые объявление модерируются и до утверждения модератором не отображаются на сайте

- поиск по товарной группе, географическому расположению (регион, город, район)

+ разработка дизайна.

требования к дизигну - минимализм, максимальная простота с чувством вкуса. местами флеш вставки

срок исполнения 30 дней.

обсуждения бюджета, подробностей к тех. требованиям и т.п. в аську!

прошу прощения за аматорский язык. в результате беседы онлайн выясним что нам нужно))