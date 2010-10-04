Каталогизатор

Сайт нужен до 10-х чисел декабря. Подробное ТЗ прикреплено. Там всё! Добавить могу лишь, что предварительный СВОЙ шаблон я предоставлю, который первоначально будет как TPL0; Жду цен (баснословные цены прошу не писать). Простая доска объявлений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ув., товарищи!
Требуется создание каталога (доски объявлений)
Основные требования:
- возможность добавления категорий, согласно которым будут размещаться все объявления на сайте
- регистрация юзверей с возможностью последующего добавления объявления в определенную категорию
- статистика посещения страницы объявления и расположение его (объявления) в списке категории, в зависимости от счетчика (рейтинга)
- все новые объявление модерируются и до утверждения модератором не отображаются на сайте
- поиск по товарной группе, географическому расположению (регион, город, район)
+ разработка дизайна.
требования к дизигну - минимализм, максимальная простота с чувством вкуса. местами флеш вставки
срок исполнения 30 дней.
обсуждения бюджета, подробностей к тех. требованиям и т.п. в аську!
прошу прощения за аматорский язык. в результате беседы онлайн выясним что нам нужно))
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