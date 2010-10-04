Модификация сайта (shop-script) + создание скрипта

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 Необходимо сделать клон сайта e-on.ua на домен Phoneclub.ua с сохранением внутренней структуры сайта но с меньшим количеством категорий.

1.1. Категории Phoneclub.ua : «Мелкая бытовая техника» и «Климатические системы» включая все внутренние подкатегории.

1.2. Внутренние ID категорий и подкатегорий Phoneclub.ua должен соответствовать ID категорий и подкатегорий e-on.ua

1.3. Админка Phoneclub.ua по функционалу должна копировать админку e-on.ua

2 Карточки товара на сайте Phoneclub.ua должны дублировать карточки товара на сайте e-on.ua (только в пределах категорий представленных на Phoneclub.ua ), включая картинку, технические характеристики, связанные товары.

2.1. Необходимо создать скрипт который будет отслеживать появление или изменение карточек товара на e-on.ua (в пределах указанных категорий), и при необходимости копировать карточку товара с сайта e-on.ua на сайт Phoneclub.ua сохраняя при этом иерархию подкатегорий, количество вложенных подкатегорий может быть произвольным, в которых находится карточка товара.

2.2. Периодичность работы скрипта и диапазон отслеживаемых данных должен быть настраиваемый

3 Цены на товары для сайта Phoneclub.ua уникальны и берутся из файла .csv выгружаемого из 1С.

4 Страничка «Контакты» сайта Phoneclub.ua должна иметь выпадающее меню с перечнем областей Украины, покупатель выбирает область своего проживания и в зависимости от указанной области ему показывается контакты ближайших к нему торговых точек Phoneclub.

4.1. Выпадающее меню должно показывать только те области в которых у нас есть ТТ Phoneclub,

4.2. Список областей и контактов должен быть дополняемым из админки.

5. На новом сайте будет другая цветовая схема (есть пример) и надо будет вставить другой логотип , тоже есть в наличии.

13 лет назад
iKOSH
Игорь 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
TuriBoo
Кирил 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Аналогично первому отрицательному отзыву: заказ взял, сам сроки поставил , потом вроде что-то начал делать но в итоге все сроки прошли, а работа так и не сделана , человек ни в icq ни на телефон не отвечает. В связи с этим потеряли впустую 2 недели времени.
  • Похожие заказы

  • Создание копии сайта "под ключ"

    Нужна практически точная копия сайта http://www.tryandsucceed.com/ С "WEB 2.0" дизайном и чуть-чуть исправленной функциональностью. Предложения должны содержать цену и срок выполнения. Портфолио обязательно! Опыт разработки систем подобного рода приветствуется. Желательно разработка на PHP+SQL+JQuery Желающих "Сделать все на основе Drupal" прошу не ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталогизатор

    $2500

    Ув., товарищи! Требуется создание каталога (доски объявлений) Основные требования: - возможность добавления категорий, согласно которым будут размещаться все объявления на сайте - регистрация юзверей с возможностью последующего добавления объявления в определенную категорию - статистика посещения страницы объявления и расположение ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доска объявлений

    $500

    Сайт нужен до 10-х чисел декабря. Подробное ТЗ прикреплено. Там всё! Добавить могу лишь, что предварительный СВОЙ шаблон я предоставлю, который первоначально будет как TPL0; Жду цен (баснословные цены прошу не писать). Простая доска объявлений.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется изготовить сайт "под ключ"

    Здравствуйте. Требуется изготовить сайт-интернет магазин "под ключ" Необходимо: - разработать дизайн сайта, банеров - разработка фирменного стиля - программная часть От вас: - наличие сильного портфолио - цена и сроки изготовления Рассматриваются кандидатуры людей имеющий опыт в создании интернет магазинов. Приветствуются такие качества как ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать онлайн-портал туристического агенства

    Создать портал туристического агенства - с возможностью заказов авиабилетов онлайн (через GDS, например Gaileo) поддержка детальной базы данных о гостиницах в одной стране (порядка 100 гостиниц) плюс онлайн проверка наличия и заказ номеров (через GDS). ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта-визитки

    $100

    Нужно создать простенький сайт, 7-10 страничек, в основном текстовка, есть около 10 фотографий. Вся информация подготовлена. Единственное - требуется хоть какой-то навык дизайна, чтобы придать ему современный вид. От вас - примеры работ и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой магазин под буржунет

    $300

    Небольшой магазин в категории здоровье, с возможностью прикрутить мерчанты VISA.. Paypal.. Возможность добавления продукции Возможно форум, блог Удобная и понятная админка Точной концепции нет, готов рассмотреть варианты.. Далее будет интересовать начальная раскрутка и вывод в топ USA, Canada, UK.. Бюджет до ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта оказания услуг и продаж

    $500

    Простой дизайн, продвежение по ключивым словам, работа здельная. 5т.р-15т.р Тел 926 304 88 44 Женя. (Ремонт эл. техники) и интернет магазин продаж эл. техники. там есть задумка. Все предложения по работе по телефону или Горбушкин Двор ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Joomla + шапка + наполнение

    Нужны сайты-визитки на Joomla 1.5 (на шаблоне) + шапка и картинки + установка на хостинг + наполнение моими текстами. Пример сайта www.analizy-na-domu.ru, www.natyazhnie-potolki.ru Количество необходимых сайтов 3-8 в месяц. Пожалуйста, указывайте цены!

    Joomla
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад