Модификация сайта (shop-script) + создание скрипта

Нужна практически точная копия сайта http://www.tryandsucceed.com/ С "WEB 2.0" дизайном и чуть-чуть исправленной функциональностью. Предложения должны содержать цену и срок выполнения. Портфолио обязательно! Опыт разработки систем подобного рода приветствуется. Желательно разработка на PHP+SQL+JQuery Желающих "Сделать все на основе Drupal" прошу не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Необходимо сделать клон сайта e-on.ua на домен Phoneclub.ua с сохранением внутренней структуры сайта но с меньшим количеством категорий.
1.1. Категории Phoneclub.ua : «Мелкая бытовая техника» и «Климатические системы» включая все внутренние подкатегории.
1.2. Внутренние ID категорий и подкатегорий Phoneclub.ua должен соответствовать ID категорий и подкатегорий e-on.ua
1.3. Админка Phoneclub.ua по функционалу должна копировать админку e-on.ua
2 Карточки товара на сайте Phoneclub.ua должны дублировать карточки товара на сайте e-on.ua (только в пределах категорий представленных на Phoneclub.ua ), включая картинку, технические характеристики, связанные товары.
2.1. Необходимо создать скрипт который будет отслеживать появление или изменение карточек товара на e-on.ua (в пределах указанных категорий), и при необходимости копировать карточку товара с сайта e-on.ua на сайт Phoneclub.ua сохраняя при этом иерархию подкатегорий, количество вложенных подкатегорий может быть произвольным, в которых находится карточка товара.
2.2. Периодичность работы скрипта и диапазон отслеживаемых данных должен быть настраиваемый
3 Цены на товары для сайта Phoneclub.ua уникальны и берутся из файла .csv выгружаемого из 1С.
4 Страничка «Контакты» сайта Phoneclub.ua должна иметь выпадающее меню с перечнем областей Украины, покупатель выбирает область своего проживания и в зависимости от указанной области ему показывается контакты ближайших к нему торговых точек Phoneclub.
4.1. Выпадающее меню должно показывать только те области в которых у нас есть ТТ Phoneclub,
4.2. Список областей и контактов должен быть дополняемым из админки.
5. На новом сайте будет другая цветовая схема (есть пример) и надо будет вставить другой логотип , тоже есть в наличии.
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