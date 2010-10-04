Модификация сайта (shop-script) + создание скрипта

1 Необходимо сделать клон сайта e-on.ua на домен Phoneclub.ua с сохранением внутренней структуры сайта но с меньшим количеством категорий.

1.1. Категории Phoneclub.ua : «Мелкая бытовая техника» и «Климатические системы» включая все внутренние подкатегории.

1.2. Внутренние ID категорий и подкатегорий Phoneclub.ua должен соответствовать ID категорий и подкатегорий e-on.ua

1.3. Админка Phoneclub.ua по функционалу должна копировать админку e-on.ua

2 Карточки товара на сайте Phoneclub.ua должны дублировать карточки товара на сайте e-on.ua (только в пределах категорий представленных на Phoneclub.ua ), включая картинку, технические характеристики, связанные товары.

2.1. Необходимо создать скрипт который будет отслеживать появление или изменение карточек товара на e-on.ua (в пределах указанных категорий), и при необходимости копировать карточку товара с сайта e-on.ua на сайт Phoneclub.ua сохраняя при этом иерархию подкатегорий, количество вложенных подкатегорий может быть произвольным, в которых находится карточка товара.

2.2. Периодичность работы скрипта и диапазон отслеживаемых данных должен быть настраиваемый

3 Цены на товары для сайта Phoneclub.ua уникальны и берутся из файла .csv выгружаемого из 1С.

4 Страничка «Контакты» сайта Phoneclub.ua должна иметь выпадающее меню с перечнем областей Украины, покупатель выбирает область своего проживания и в зависимости от указанной области ему показывается контакты ближайших к нему торговых точек Phoneclub.

4.1. Выпадающее меню должно показывать только те области в которых у нас есть ТТ Phoneclub,

4.2. Список областей и контактов должен быть дополняемым из админки.

5. На новом сайте будет другая цветовая схема (есть пример) и надо будет вставить другой логотип , тоже есть в наличии.