Сделать копию сайта-визитки на Flash

Я так понял, Татьяна представляет некую команду фрилансеров... Ребята выполнили работу по копированию сайта на Flash, достаточно качественно, показали что умеют хорошо кодить (программировать). И что удивительно, что-то совсем немного денег взяли... Честно говоря у меня сложилось впечатление, что они когда вписывались, думали проект лёгкий будет на "раз-два", и только потом когда пошла работа и мы начали грузить, поняли о чём идёт речь и о сложности задачи. Вобщем терпеливо и очень вежливо выполнили поставленную задачу. Все просьбы что-то поменять или исправить также безоговорочно выполняли. Вопрос цены не поднимали. Благодарю! Рекомендую!