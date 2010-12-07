Сделать копию сайта-визитки на Flash

Сайты «под ключ»Завершен11 заявок261 просмотр
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Требуется сделать копию сайта runo.ru (права на сайт принадлежат нам) для запуска на новом хостинге. Возможны незначительные отклонения в элементах дизайна (немного другой орнамент и т.д.).

Расчёт - Яндекс.Деньги безопасный перевод предпочтительней, можно и другими.

P.S. Работа будет считаться принятой после запуска и утверждения сайта и (в обязательном порядке!) передачи исходных файлов для возможности дальнейшего редактирования и сопровождения сайта.

13 лет назад
ershov-ilya
Илья 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
feolet
Оксана 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$250
12 дней
Я так понял, Татьяна представляет некую команду фрилансеров... Ребята выполнили работу по копированию сайта на Flash, достаточно качественно, показали что умеют хорошо кодить (программировать). И что удивительно, что-то совсем немного денег взяли... Честно говоря у меня сложилось впечатление, что они когда вписывались, думали проект лёгкий будет на "раз-два", и только потом когда пошла работа и мы начали грузить, поняли о чём идёт речь и о сложности задачи. Вобщем терпеливо и очень вежливо выполнили поставленную задачу. Все просьбы что-то поменять или исправить также безоговорочно выполняли. Вопрос цены не поднимали. Благодарю! Рекомендую!
Хороший заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую всем!
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