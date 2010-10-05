Сделать сайт радиостанции

Нужно сделать такой же сайт по продаже квартир и офисов как по адресу http://www.nbk.ua/ + нарисовать 3D модели квартир и офисов исходя из файлов Autocad + сайт должен быть на Joomla Всего 25 офисов и 20 квартир Заявки принимаются ...