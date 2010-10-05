Сделать сайт радиостанции

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка109 просмотров
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Нужно сделать сайт радио с прямой трансляцией.

Пример http://new.radioroks.com.ua/

Нужен программист или студия из Киева

13 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад